Сразу пять волгоградских университетов вошли в список лучших вузов страны

Выпускникам политеха и педа проще устроиться на работу, считают аналитики. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эксперты службы исследований hh.ru представили рейтинг лучших столичных и региональных вузов страны, в который попали сразу 5 высших учебных заведений Волгограда. Специалисты постарались отразить в первую очередь положение учебных заведений на рынке труда. Обращали внимание на популярность вуза в регионе, востребованность выпускников у работодателей, их уровень ожидаемых зарплат, опыт работы, а также текущую трудоустроенность.

Среди Волгоградских университетов лидером рейтинга оказался ВолгГТУ – Волгоградский государственных технический университет, занявший 49-е место. На 137-ой строчке расположился ВГСПУ – Волгоградский государственный социально-педагогический университет, а Волгоградский ГАУ – Волгоградский государственный аграрный университет занял 171-ое место. Замыкают пятерку Волгоградских вузов ВГАФК – Волгоградская государственная академия физической культуры, попавшая на 253-е место и ВолгГМУ – Волгоградский государственный медицинский университет, занявший 277-е место.

В первую пятерку всероссийского рейтинга попали НИУ ВШЭ, РАНХиГС, университет «Синегргия», СПбГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова. Выпускников этих учебных заведений эксперты оценили как самых успешных и востребованных на рынке труда в 2022 году.