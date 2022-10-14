После вмешательства Бастрыкина 90-летний пенсионер из Волгограда переедет из аварийного жилья в новостройку

Пенсионер переедет в новый дом в ЖК "Колизей". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На днях председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе волгоградского следкома разобраться в ситуации с нарушением прав волгоградского пенсионера, дитя Сталинграда, ветерана труда. Минислав Вафин в свои 90-лет вынужден терпеть угрозы соседей, живет в аварийном доме и уже не надеется в этой жизни дождаться переселения. Глава СК взял ход проверки на личный контроль. Будут разбираться и в возможном бездействии сотрудников полиции. Тем временем городские власти уже заявили, что переживать за дедушку не стоит. В администрации Волгограда сайту volgograd.kp.ru сообщили, что 90-летний гражданин скоро станет новоселом – квартиру ему передадут досрочно. И это не связано с выходом телесюжета и реакцией на него главы СК - закупку квартир для расселения этого дома мэрия произвела еще в декабре прошлого года. А застройщик успел сдать дом в эксплуатацию раньше срока.

Сейчас Минислав Вафин живет на южной окраине города, в аварийном доме на 2-й Штурманской. Благодаря тому, что застройщик, у которого власти приобретают квартиры для переселенцев из аварийного жилья, сдал дом раньше срока, все жильцы этого дома справят новоселье раньше. По информации мэрии, одним из первых свою квартиру увидит этот пенсионер.

Всего досрочно ключи от квартир передадут жильцам более 360 квартир в ЖК «Колизей» в Кировском районе. Минислав Вафин заедет в новенькую двушку с готовым ремонтом.

- Для пожилого волгоградца уже подобрана новая двухкомнатная квартира площадью порядка 49 квадратных метров в новостройке ЖК «Колизей». В жилье выполнена чистовая отделка, смонтированы сантехника и автономная система отопления и горячего водоснабжения, есть кухонная плита. В самом ЖК имеется вся необходимая инфраструктура – остановки общественного транспорта, ярмарка, социальные учреждения. В случае согласия на переезд муниципалитет оперативно приступит к оформлению документов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Программа переселения граждан из аварийных домов работает в Волгограде с 2019 года, за это время в новостройки переехали около 3500 человек. Кто-то соглашается на предоставленные квартиры, кто-то берет компенсацию. К сентябрю 2025 года власти обещают переселить порядка 10 тысяч человек.