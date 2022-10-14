«Ротор» с теннисным счетом разгромил «Ессентуки»

Фото: ФК "Ессентуки"

«Ротор» к вечеру пятницы сделал своим болельщикам хороший подарок. В очередном матче группы 1 Второй лиги волгоградская команда одержала крупную победу. 14 октября «Ротор» в 13-м туре в гостях с теннисным счетом 6:0 разгромил «Ессентуки». У «сине-голубых» забитыми мячами отметились Сергей Зуйков с пенальти, Илья Сафронов, Андрей Козлов, Сергей Обивалин, дубль оформил Артем Максименко.

Команда Алексея Стукалова прервала серию из трех матчей без побед во Второй лиге и Кубке России. У нее были поражения от ростовского СКА и «Шинника», а также ничья с «Чайкой».

«Ротор» в турнирной таблице догнал по очкам «Чайку» и «Черноморец», у трех коллективов по 27 баллов. Свои матчи 13-го тура команды из Песчанокопского и Новороссийска проведут 15 октября.