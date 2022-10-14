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Общество14 октября 2022 11:58

В Волгограде чугунную ограду сквера сдали на металл

Несколько секций похитили из Касимовского сквера на площади Чекистов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Из ограды украли нескольких секций.

Из ограды украли нескольких секций.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде жертвой грабителей вновь стала историческая литая чугунная ограда. На этот раз пропажу нескольких секций забора обнаружили в Ворошиловском районе - в Касимовском сквере на площади Чекистов. Похитителей разыскивает полиция, а вот само ограждение уже нашли, его сдали на металлолом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- После получения фрагмента ограждения работники МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» приведут его в порядок и установят на прежнее место, - рассказали в администрации города.

Пропажу кованого ограждения в Касимовском сквере обнаружили 10 октября во время уборки. Нескольких секций не досчитались со стороны улицы Рабоче-Крестьянской. коммунальщики сообщили о краже в полицию. Через несколько дней пропавшую ограду нашли в одном из пунктов приема металлолома.

Напомним, чугунные заборы в Волгограде воруют часто. Пострадали не только центральные скверы, но и мемориальная зона на Нижних Баррикадах.