В Волгограде чугунную ограду сквера сдали на металл

Из ограды украли нескольких секций. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде жертвой грабителей вновь стала историческая литая чугунная ограда. На этот раз пропажу нескольких секций забора обнаружили в Ворошиловском районе - в Касимовском сквере на площади Чекистов. Похитителей разыскивает полиция, а вот само ограждение уже нашли, его сдали на металлолом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- После получения фрагмента ограждения работники МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» приведут его в порядок и установят на прежнее место, - рассказали в администрации города.

Пропажу кованого ограждения в Касимовском сквере обнаружили 10 октября во время уборки. Нескольких секций не досчитались со стороны улицы Рабоче-Крестьянской. коммунальщики сообщили о краже в полицию. Через несколько дней пропавшую ограду нашли в одном из пунктов приема металлолома.

Напомним, чугунные заборы в Волгограде воруют часто. Пострадали не только центральные скверы, но и мемориальная зона на Нижних Баррикадах.