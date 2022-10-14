Волгоградским мобилизованным начали перечислять по 100 тысяч рублей

Военным перечисляют единовременные выплаты. Фото: Юлия Данильченко

Спустя несколько дней после заявления губернатора Андрея Бочарова о региональных выплатах на счета мобилизованных жителей Волгоградской области начали поступать деньги – 100 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru 14 октября сообщили в пресс-службе обладминистрации. Самим военным, которые сейчас находятся в учебных центрах Минобороны, не нужно писать никаких заявлений, чтобы получить матпомощь.

Воинские части составили списки мобилизованных и направили их в соцзащиту региона. Выплаты производят из резервного фонда.

- Средства оперативно направляются в банки для зачисления на лицевой счет мобилизованного гражданина сразу же по результатам обработки и проверки документов, поступивших из воинских частей, - отметили в областной администрации.

Напомним, семьям мобилизованных окажут всестороннюю помощь. Дополнительные меры коснутся сфер образования и воспитания детей, юрпомощи и социальных услуг.