В Котово из-за срыва отопительного сезона ввели режим повышенной готовности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за угрозы срыва отопительного сезона в городе Котово Волгоградской области ввели режим повышенной готовности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на местные власти. Такая ситуация сложилась из-за ограничения подачи газа в городские котельные, в связи с чем накануне комиссия ЧС района провела экстренное заседание. По итогам главе Сергею Лесниченко поручили создать оперштаб.

- Оперштабом было принято решение рекомендовать «Газпром межрегионгаз Волгоград» до 14 осуществить мероприятия по поставке газа, а ООО «Тепловой компании Котово» осуществить мероприятия для обеспечения теплоснабжением население города, - отчитались местные власти.

В пресс-службе областной администрации оперативно прокомментировали сложившуюся ситуацию, почеркнув, что она находится на полном контроле.

- Спор хозяйствующих субъектов никак не отразится на жителях, уже стартовала подтопка 24 школ, детских садов, больниц и других учреждений. До вечера пятницы, 14 октября, будут запущены в работу оставшиеся 5 котельных, что позволит поэтапно подать ресурс в свыше 140 МКД, - добавили в обладминистрации.

Напомним, отопительный сезон в Волгоградской области стартует 17 октября.