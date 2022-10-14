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Здоровье14 октября 2022 10:41

Волгоградские врачи сделали операцию девочке с редчайшей патологией сосудов сердца

У ребенка была аномалия, встречающаяся в одном случае на 2 миллиона человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградские медики провели сложнейшую операцию девочке

Волгоградские медики провели сложнейшую операцию девочке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики Волгоградского областного кардиоцентра провели сложнейшую операцию 8-летней девочке, у которой была редчайшая патология сосудов сердца. У маленькой пациентки диагностировали аномалию легочной артерии, которая встречается в одном случае на 2 миллиона человек. Об этом сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области. Во время операции у девочки кровообращение в сердце поддерживалось искусственно.

- Профессионалы Волгоградского областного кардиоцентра провели сложнейшее вмешательство на неработающем сердце в условиях искусственного кровообращения, которое теперь будет получать насыщенную кислородом кровь, что позволит избежать сосудистых катастроф, - отметили в облздраве.

Операция прошла успешно, а период после хирургического вмешательства – без осложнений. Девочку выписали из больницы домой, она находится под амбулаторным наблюдением кардиолога.

Добавим, в регионе действуют 4 областных сосудистых центра, которые работают круглосуточно, и 10 первичных сосудистых отделений. В 2022 году более 12,7 тысячи волгоградцев получили бесплатную высокотехнологичную помощь, более четырех тысяч пациентов - по профилю сердечно-сосудистой хирургии.