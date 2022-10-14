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Политика14 октября 2022 10:04

В Волгоградской области откроют место для захоронения погибших воинов

Отдельный участок для павших защитников Отечества появится на кладбище в Камышине
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Участок для захоронения погибших воинов сделают в Камышине

Участок для захоронения погибших воинов сделают в Камышине

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области появится отдельный участок для захоронения погибших и умерших защитников Отечества. Воинский участок №1 для погребения и увековечивания памяти солдат и офицеров будет организован на кладбище в Камышине. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект постановления администрации городского округа.

Захоронение военнослужащих будет проводиться на земельном участке с кадастровым номером 34:36:000014:2037. Благоустройством и содержанием места погребения будет заниматься муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги для населения». Комитет культуры Камышина будет вести учет воинских захоронений.

На воинском участке №1 на кладбище Камышина будут хоронить военнослужащих, погибших от ран во время службы и сборов или от заболеваний в мирное время, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Также на специальном участке будут проходить похороны погибших в ходе военных действий, боевых задач, служебных обязанностей по защите Отечества, при выполнении воинского долга на территории других государств, в том числе умерших в плену, но не предавших Родину.

Сейчас проект постановления, подписанного главой Камышина Станислава Зинченко, проходит независимую антикоррупционную экспертизу.