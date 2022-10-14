В Волгоград приедет боец смешанных стилей Джефф Монсон

Джефф Монсон примет участие в акции на Мамаевом кургане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоград для участия в военно-патриотических акциях приедет боец смешанных стилей и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. 22 октября он станет участником мероприятия «Да здравствует, Россия! Россия, вперед!», которая начнется в 14.30 от подножья Мамаева кургана. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской федерации школьного спорта. Стать участником акции на главной высоте России сможет каждый желающий.

Также Джефф Монсон, который имеет прозвище «Снеговик», 22 октября выступит в межрегиональном форуме «Я русский спортсмен» в физкультурной академии. 23 октября спортсмен примет участие в открытии чемпионата и первенства ЮФО по тхэквондо МТФ на стадионе «Динамо».

Отметим, Джефф Монсон – американский актер и спортсмен. Однако около десяти лет назад он переехал в Россию. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и бывший претендент на чемпионский пояс в UFC в 2018 году получил Российское гражданство. Джефф Монсон является действующим парламентарием Совета депутатов городского округа Красногорска в Подмосковье. На ноге у него есть татуировка с изображением скульптуры «Родины-матери».