Волгоградке грозит срок за организацию фиктивного брака с мигрантом

Женщине заплатили за фиктивное замужество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительнице Волгоградской области грозит до 7 лет тюрьмы за организацию незаконной миграции. На 42-летнюю женщину, которая подыскивала невест для заключения фиктивных браков, вышли сотрудники федеральной службы безопасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

По версии следствия, 42-летняя волгоградка предложила своей знакомой за деньги фиктивно выйти замуж за мигранта, чтобы тот смог оформить разрешение на временное проживание в стране. Молодожены расписались в одном из загсов и стали фигурантами уголовного дела.