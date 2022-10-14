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Происшествия14 октября 2022 8:48

Волгоградке грозит срок за организацию фиктивного брака с мигрантом

На 42-летнюю женщину вышли сотрудники ФСБ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщине заплатили за фиктивное замужество.

Женщине заплатили за фиктивное замужество.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительнице Волгоградской области грозит до 7 лет тюрьмы за организацию незаконной миграции. На 42-летнюю женщину, которая подыскивала невест для заключения фиктивных браков, вышли сотрудники федеральной службы безопасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

По версии следствия, 42-летняя волгоградка предложила своей знакомой за деньги фиктивно выйти замуж за мигранта, чтобы тот смог оформить разрешение на временное проживание в стране. Молодожены расписались в одном из загсов и стали фигурантами уголовного дела.