В Волжском в отделе полиции умер 41-летний задержанный

Мужчина умер в отделе полиции. Фото: Александр ПАНОВ

10 октября в отделе полиции Волжского в камере для административно задержанных скончался 41-летний мужчина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в тот день волжанина задержали за мелкое хулиганство.

Он чувствовал себя нормально, никаких жалоб не высказывал, да и повреждений на теле не было. Внезапно мужчине стало плохо. Полицейские бросились оказывать ему первую помощь, вызвали скорую. Однако несмотря на все попытки мужчина умер в присутствии врачей.

- В настоящее время по факту смерти мужчины назначено проведение проверки, направленной на установления всех обстоятельств произошедшего, - отметили в полиции.

СУ СКР по Волгоградской области организовал проверку по данному факту.