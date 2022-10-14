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Общество14 октября 2022 8:35

Жителю Камышина дали реальный срок за неуплату алиментов

Отец 10-летней девочки проведет полгода в колонии-поселении
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Жителя Камышина взяли под стражу в зале суда.

Жителя Камышина взяли под стражу в зале суда.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Камышинский городской суд Волгоградской области приговорил к реальному сроку 48-летнего жителя Камышина, который не платил алименты на содержание своей 10-летней дочери. Мужчина проведет 6 месяцев в колонии-поселении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Житель Камышина взят под стражу в зале суда, - рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Горе-отец не раз уклонялся от уплаты алиментов. Его не раз привлекали к административной ответственности, но с июля 2021 года мужчина снова перестал перечислять деньги ребенку. Поэтому гособвинение настаивало на реальном лишении свободы. Камышанин еще может обжаловать приговор.