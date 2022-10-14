В Волгоградском молодежном театре состоится премьера пьесы Шекспира

В "молодежке" состоится премьера "Ричарда III" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском молодежном театре подготовили новую постановку. На сцене состоится премьера спектакля «Ричард III» по одноименной пьесе знаменитого Уильяма Шекспира. Накануне премьерного показа в «молодежке» состоялась заключительная репетиция. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с генерального прогона «Ричарда III».

Режиссером постановки стал Карен Нерсисян Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уильям Шекспир историческую пьесу написал в конце XVI века. Она рассказывает о приходе к власти и кратком правлении короля Англии Ричарда III. Он предстает в произведении злодеем, который жаждет власти и ради нее идет от одного убийства к другому.

В погоне за власть Ричард III зашел слишком далеко Фото: Геннадий БИСЕНОВ

"Ричард III" - одна из самых больших пьес у Шекспира Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском молодежном театре историческую хронику «Ричард III» поставил художественный руководитель Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Карен Нерсисян. В спектакле идет рассуждение о том, что происходит с сильной личностью, которая на трое ведет себя аморально.

Правление Ричарда III из-за его кровожадности оказалось недолгим Фото: Геннадий БИСЕНОВ

История начинается как игра, но с каждым новым преступлением она заходит слишком далеко. Спектакль – не пересказ пьесы Шекспира, это размышление о цене, которую герой заплатил в погоне за властью, и о средствах, которые были применены для достижения цели.

Пьеса Шекспира рассказывает о злодействах короля Англии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Ричарда III» состоится 14 октября.