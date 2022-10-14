В Волжском перекроют дорогу из-за ремонта теплотрассы

Дорогу перекроют на полторы недели. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В городе Волжском Волгоградской области на полторы недели перекроют дорогу из-за аварии на теплотрассе. Движение транспорта на перекрестке улиц Карла Маркса и Циолковского ограничат на время ремонтных работ - с 17 по 28 октября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете благоустройства и дорожного хозяйства Волжского.

- Ограничения вводятся в связи с проведением работ по устранению технологического нарушения трубопровода тепловых сетей в районе строения №12 по улице Циолковского, - рассказали в мэрии.

Волжан просят заранее убрать припаркованные на перекрываемом для движения участке машины и заранее продумать свой маршрут до конца месяца.