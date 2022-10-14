Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине старшим сержантом

Вечная память! Фото: администрация Камышина.

Военнослужащий из Волгоградской области Сергей Фоменко погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, где родился и вырос старший сержант, он мужественно выполнял воинский долг и пал в бою, защищая Родину.

Бойца похоронят в Камышине, ему отдадут все воинские почести.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Фоменко искренние соболезнования. Вечная память Герою, - выразили соболезнования в администрации Камышина.

Наша редакция присоединяется к словам сочувствия семье павшего военнослужащего.