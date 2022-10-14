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Общество14 октября 2022 7:56

В Волгоградской области завершился сезон клещей

Заразились опасными инфекциями от укусов шесть человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Клещи снова активизируются весной.

Клещи снова активизируются весной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением холодов в Волгоградской области завершился сезон клещей. С начала года опасными инфекциями от укусов членистоногих заразились шесть человек, всего к медикам обратились 1515 человек, что ниже среднемноголетних значений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Волгоградской области клещи переносят такие инфекции, как Крымская геморрагическая лихорадка – два заболевших за год, болезнь Лайма – четыре случая. А вот туляремией и Ку-лихорадкой в 2022-м никто из волгоградцев не заболел. Всего в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на анализ горожане принесли более 700 клещей. КГЛ нашли у 0,8% членистоногих.