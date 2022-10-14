Клещи снова активизируются весной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением холодов в Волгоградской области завершился сезон клещей. С начала года опасными инфекциями от укусов членистоногих заразились шесть человек, всего к медикам обратились 1515 человек, что ниже среднемноголетних значений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Волгоградской области клещи переносят такие инфекции, как Крымская геморрагическая лихорадка – два заболевших за год, болезнь Лайма – четыре случая. А вот туляремией и Ку-лихорадкой в 2022-м никто из волгоградцев не заболел. Всего в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на анализ горожане принесли более 700 клещей. КГЛ нашли у 0,8% членистоногих.