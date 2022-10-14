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Происшествия14 октября 2022 7:41

Столкновение троллейбуса и маршрутки в центре Волгограда попало на видео

Пострадали два пассажира микроавтобуса
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадали два пассажира микроавтобуса

Пострадали два пассажира микроавтобуса

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 13 октября, в Центральном районе Волгограда столкнулись троллейбус и маршрутка с пассажирами. В итоге два человека оказались в больнице. Эта авария попала на камеры наружного видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,37-летняя женщина, управлявшая троллейбусом, выезжала с остановки общественного транспорта «Дом техники» у дома №16А на улице Невской.

- При движении задним ходом от остановки общественного транспорта не убедилась в безопасности и допустила столкновение с маршрутным такси «Мерседес», - сообщили в полиции.

Мужчина и женщина, находившиеся в маршрутке, получили травмы.