Столкновение троллейбуса и маршрутки в центре Волгограда попало на видео

Пострадали два пассажира микроавтобуса Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 13 октября, в Центральном районе Волгограда столкнулись троллейбус и маршрутка с пассажирами. В итоге два человека оказались в больнице. Эта авария попала на камеры наружного видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,37-летняя женщина, управлявшая троллейбусом, выезжала с остановки общественного транспорта «Дом техники» у дома №16А на улице Невской.

- При движении задним ходом от остановки общественного транспорта не убедилась в безопасности и допустила столкновение с маршрутным такси «Мерседес», - сообщили в полиции.

Мужчина и женщина, находившиеся в маршрутке, получили травмы.