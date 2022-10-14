Жителям Камышина сообщат адреса бомбоубежищ

Камышанам расскажут о расположении укрытий. Фото: мэрия Камышина

В городе Камышине Волгоградской области проходит месячник по гражданской обороне. Населению рассказывают о способах защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС природного и техногенного характера. На совещании с руководителями управляющих компаний и ТСЖ коммунальщиков обязали подготовить укрытия для населения и сообщить горожанам о расположении бомбоубежищ в ближайшие дни, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении по делам ГОЧС и МП администрации Камышина.

- Данная работа УК и ТСЖ должна быть завершена до 25 октября 2022 года, - рассказали в администрации.

Для укрытия населения в военное время и в ходе мобилизации под защитные сооружения могут быть использованы подвалы и любые подземные сооружения. Жители частного сектора могут укрыться в своих погребах, отмечают в мэрии.