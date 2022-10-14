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Политика14 октября 2022 7:00

Жителям Волгоградской области рассказали про этапы частичной мобилизации

Общее число призванных из запаса по стране не превысит 300 тысяч человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В России частичная мобилизация не делится на волны

В России частичная мобилизация не делится на волны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области объяснили про этапы частичной мобилизации. Никаких волн при ее проведении нет, сообщили в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область». Общее число призванных из запаса по России не превысит 300 тысяч человек – это около 1% от всего мобилизованного ресурса страны.

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в интервью «Радио КП» заявил, что нет никакой второй волны частичной мобилизации.

- Есть 300 тысяч в Указе президента. Но столько сразу невозможно принять, одеть, вооружить, обучить. Министр обороны говорил, что мобилизовали уже 200 тысяч. Вот, теперь остальное добираем, - отметил Андрей Гурулев.

Напомним, в Волгоградской области задать вопросы по проведению частичной мобилизации можно задать через телеграм-бот или по телефону 122 ежедневно с 8:00 до 20:00.