Волгоградские казаки собрали взвод для участия в СВО на Украине

Фото: пресс-служба администрации Михайловского района

35 казаков из Волгоградской области сформировали отряд «Усть-Медведица» для участия в спецоперации на Украине. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Михайловского района, под руководством атамана Сергея Барышникова защищать Отечество собрались опытные бойцы из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово, Иловли и других уголков региона. В основном это мужчины 40-50 лет, которые уже участвовали в военных действиях во время Чеченской и Сирийской компаний.

Казачий отряд с помощью неравнодушных волгоградцев обеспечил себя необходимым снаряжением и оборудованием. Теперь они отправятся в учебный центр Минобороны, чтобы пройти одиночную огневую подготовку, затем отправятся на боевое слаживание. И лишь после этого их отправят в зону СВО.