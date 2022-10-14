Волгоградцы чаще всего опаздывают на работу из-за проблем с транспортом

Проблемы с транспортом и пробки - основные причины опозданий на работу у волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Треть жителей Волгограда опаздывает на работу. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. 71% волгоградцев признались, что всегда приходят вовремя на свое рабочее место. Самой распространенной причиной опоздания у горожан стали проблемы с общественным транспортом, 40% респондентов назвали именно ее. 35% волгоградцев опаздывают из-за пробок, 6% - долгий сон. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование.

В основном жители Волгограда опаздывают на работу на 15 минут. 22% респондентов рассказали, что задерживаются иногда, 10% - несколько раз в год, 8% - несколько раз в месяц, а 4% волгоградцев опаздывают на работу несколько раз в неделю. Чаще отличаются непунктуальностью жители Волгограда моложе 34 лет, а горожане старше 45 лет наоборот практически не опаздывают. Также замечено, чем выше зарплата, тем меньше опозданий позволяют себе работники.