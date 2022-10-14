Под Волгоградом мобилизованные учились штурмовать захваченные ДРГ противника села

Фото: пресс-служба ЮВО.

В учебном центре Минобороны мобилизованные мужчины из Волгоградской области продолжают подготовку к участию в СВО. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, военные учились штурмовать населенный пункт, захваченный диверсионным отрядом противника. По легенде, в небольшом поселке засела группа ДРГ из 30 человек.

Для начала разведчики выяснили численность врага, а затем в составе подразделения выдвинулись к населенному пункту, где заняли выгодные позиции.

- В дальнейшем бойцы осуществили штурм захваченного условными боевиками населенного пункта с ведением комбинированного огня из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств, - сообщили в ЮВО.

Также военные в рамках подготовки разминировали местность, делали засады и огневые точки для поражения противника. Для создания боевой обстановки использовали средства задымления и имитационные мины.