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Общество13 октября 2022 15:40

В Волгоградской области открыли горячие линии для семей мобилизованных

Куда звонить по вопросам получения льгот, выплат в 100 тысяч рублей и мер поддержки семьи мобилизованных в Волгограде и области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Горячие линии откроют во всех профильных ведомствах

Горячие линии откроют во всех профильных ведомствах

Фото: Иван ВИСЛОВ

После видеоселектора, который 13 октября провела с главами муниципалитетов и чиновниками профильных ведомств заместитель губернатора Зина Мержоева, в Волгоградской области озвучили телефоны тематических «горячих линий», на которые могут звонить по вопросам получении льгот, выплат в 100 тысяч рублей и мер поддержки семьи мобилизованных. Сайт volgograd.kp.ru публикует список.

В комитете социальной защиты населения Волгоградской области для каждой семьи мобилизованного составят социальный паспорт, в котором укажут, в чем она нуждается. Напомним, накануне в регионе объявили, на какие льготы могут рассчитывать члены семьи мобилизованных волгоградцев.

Телефоны горячих линий по выплатам, льготам и поддержке семей мобилизованных в Волгоградской области

Телефоны горячих линий по выплатам, льготам и поддержке семей мобилизованных в Волгоградской области