Телефоны горячих линий по выплатам, льготам и поддержке семей мобилизованных в Волгоградской области

Горячие линии откроют во всех профильных ведомствах Фото: Иван ВИСЛОВ

После видеоселектора, который 13 октября провела с главами муниципалитетов и чиновниками профильных ведомств заместитель губернатора Зина Мержоева, в Волгоградской области озвучили телефоны тематических «горячих линий», на которые могут звонить по вопросам получении льгот, выплат в 100 тысяч рублей и мер поддержки семьи мобилизованных. Сайт volgograd.kp.ru публикует список.

В комитете социальной защиты населения Волгоградской области для каждой семьи мобилизованного составят социальный паспорт, в котором укажут, в чем она нуждается. Напомним, накануне в регионе объявили, на какие льготы могут рассчитывать члены семьи мобилизованных волгоградцев.