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Политика13 октября 2022 15:02

В Волгограде родным погибших в СВО военнослужащих передали ордена Мужества

Посмертно наградили полковника Каната Мукатова
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вдове Каната Мукатова вручили орден Мужества. Фото: пресс-служба музея-панорамы Сталинградская битва.

Вдове Каната Мукатова вручили орден Мужества. Фото: пресс-служба музея-панорамы Сталинградская битва.

Сегодня, 13 октября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» родным и близким погибших на Украине военнослужащих передали ордена Мужества. Посмертно награды получили четыре героя, отдавшие свои жизни в борьбе с националистами.

Среди них – полковник Канат Мукатов, у которого остались жена, дочка и долгожданный сын. Напомним, командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии погиб в Херсонской области во время обстрела.

Замгубернатора Геннадий Шевцов и военный комиссар региона Андрей Летунов вручили ордена Мужества семьям рядового Константина Бочарникова, майора Сергея Кожухаря и сержанта Михаила Сенцова. Они подчеркнули, что военнослужащие мужественно защищали Родину.