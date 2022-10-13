В Волгоградской области выросли цены на яйца, макароны, картофель, капусту

Среди подорожавших продуктов - картофель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области цены продолжают прыгать вверх-вниз. Очередная неделя принесла новые изменения в стоимости продуктов. С 4 по 10 октября не обошлось без подорожания. На 5,49% стали дороже яйца, картофель – на 5,84%, капуста – на 2,2%, помидоры – на 4,57%, макароны – на 1,87%. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Поднялись ценники на 2,21% на сосиски, на 1,94% - на охлажденные куры, на 1,1% - на свинину, килограмм которой в среднем обходится в 318,71 рубля. Также увеличились цены на мясные консервы для детей, сыры, конфеты.

Некоторые продуты наоборот стали выгоднее, в том числе некоторые овощи. На 8,27% снизилась стоимость у моркови, на 1,17% - у свеклы, на 10,55% - у огурцов, на 1,03% - у репчатого лука. Яблоки подешевели на 6,08%, сахар-песок – на 4,2%, подсолнечное масло – на 2,64%, пастеризованное молоко – на 1,33%, рис – на 2,15%, пшено – на 3,49%, гречка – на 3,41%. Также снижение цен зафиксировали на сухие детские молочные смеси, детские овощные консервы, поваренную соль, рис.