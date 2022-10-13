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Общество13 октября 2022 14:47

В Волгограде сотрудника МБУ «Северное» оштрафовали на 30 тысяч за задержку оплаты топлива

УФАС не предоставили доказательств, что деньги не платили по объективным причинам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сотруднику придется платить штраф из собственного кармана.

Сотруднику придется платить штраф из собственного кармана.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Волгоградские антимонопольщики оштрафовали сотрудника МБУ «Северное» за нарушение срока и порядка оплаты товаров по госконтракту. Должностное лицо заказчика заплатит 30 тысяч рублей за то, что деньги за поставку топлива поставщику неоднократно задерживали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

Как пояснили в ведомстве, у МБУ «Северное» был контракт с поставщиком на поставку топлива для техники во 2 квартале 2022 года. Но оплата за товар все время приходила не вовремя. Доказательств того, что деньги поставщику перечисляли несвоевременно по объективным причинам, муниципальное предприятие предоставить не смогло.