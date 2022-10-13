В Волгограде сотрудника МБУ «Северное» оштрафовали на 30 тысяч за задержку оплаты топлива

Сотруднику придется платить штраф из собственного кармана. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Волгоградские антимонопольщики оштрафовали сотрудника МБУ «Северное» за нарушение срока и порядка оплаты товаров по госконтракту. Должностное лицо заказчика заплатит 30 тысяч рублей за то, что деньги за поставку топлива поставщику неоднократно задерживали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

Как пояснили в ведомстве, у МБУ «Северное» был контракт с поставщиком на поставку топлива для техники во 2 квартале 2022 года. Но оплата за товар все время приходила не вовремя. Доказательств того, что деньги поставщику перечисляли несвоевременно по объективным причинам, муниципальное предприятие предоставить не смогло.