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Общество13 октября 2022 14:31

В волгоградском ЦПКиО для восстановления панно использовали 600 фотографий фронтовиков

Территорию вокруг мемориальной зоны благоустроят до конца октября
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ЦПКиО

Фото: ЦПКиО

Сотни фотографий фронтовиков принесли жители Волгоградской области для восстановления мемориальной зоны в честь 13-ой стрелковой дивизии имени Родимцева в ЦПКиО. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, коллаж появился в парке в центре Волгограда четыре года назад, однако из-за климата фото выцвели. В августе этого года горожан попросили принести снимки героев Отечественной войны, чтобы дополнить панно. В ближайшее время его установят.

Приводят в порядок не только мемориальную зону, но и всю прилегающую территорию.

- В ходе реконструкции подрядная организация также восстанавливает георгиевскую ленточку – рабочие уже произвели ее покраску. Кроме этого, компания-инвестор благоустроила и прилегающую территорию, уложив порядка 600 квадратных метров новой брусчатки, - отметили в мэрии.

К концу октября работы, приуроченные к 80-летию Победы в Сталинградской битве, обещают завершить.