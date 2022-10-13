Администрация Волгограда заплатит 30 тысяч рублей за укус бездомной собаки

Собаку отловили и выпустили обратно, а она покусала ребенка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде второй раз за неделю по решению суда с администрации города взыскали компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки. На этот раз 30 тысяч рублей получат родители 9-летнего мальчика, которого покусал бродячий пес в Красноармейском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

О том, что их 9-летнего сына во время прогулки во дворе многоквартирного дома бездомная собака укусила в живот, родители сообщили в прокуратуру Волгограда. Ребенок получил серьезную травму, стресс, да еще и прошел курс антирабической вакцины. Теперь мальчик боится собак, испытывает тревогу. Во время проверки прокуратуры выяснилось, что пса, который укусил ребенка ранее отлавливали на улице сотрудники МБУ «Северное». Но после собаку привезли обратно, решив, что она не проявляет агрессию.

Решение Центрального районного суда в силу еще не вступило.

Напомним, в начале октября родители 14-летнего подростка из Кировского района взыскали с администрации 50 тысяч морального вреда за укус бродячей собаки. До этого чиновников Дубовки также обязали выплатить семье покусанного собакой ребенка 80 тысяч рублей.