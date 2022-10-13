Юным волгоградцам покажут спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзепюри

"Маленького принца" покажут в Волгоградском театре кукол Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском театре кукол открылся 86-й по счету сезон. Он стартовал премьерой. Юным волгоградцам показали спектакль по сказке-притче «Маленький принц», автором которой является Антуан де Сент-Экзепюри. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с премьеры постановки.

Произведение французского писателя далеко не детское и заставляет задуматься взрослых Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Цитаты из сказки французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзепюри знают практически все дети и взрослые. Самая известная, конечно же, «Мы в ответе за тех, кого приучили». «Маленький принц» принято считать детской сказкой, на самом деле это взрослое философское произведение.

- Это не детская сказка, она никогда ею и не была. Это серьезный разговор о нас, о каждом. Мы говорим о сокровенном: о верности, преданности, любви, - рассказала режиссер Антонина Добролюбова.

Сказка - серьезный разговор о взаимоотношении людей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Антонина Добролюбова работает художественным руководителем Сахалинского театра кукол. При этом заслуженный работник культуры поставила уже третий спектакль в Волгоградском театре кукол. Постановки «Каштанка» и «Приключения Чиполлино» сразу же полюбились волгоградцам. «Маленький принц» с самого начала завораживает зрителя своей магией.

Спектакль завораживает своей магией Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мне хочется, чтобы спектакль не оставил равнодушным никого. Чтобы каждый зритель задумался, чтобы случился момент остановки-переосмысления, и свою дальнейшую дорогу он стал выстраивать с позиции добра, красоты, любви, - добавила Антонина Добролюбова.

Премьера состоится 14 октября Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьерные показы спектакля «Маленький принц» также состоятся 14, 21 октября и 18 ноября.