376 несанкционированных свалок нашла в Волгограде прокуратура

Вопросы экологии обсудили в прокуратуре.

В Волгограде 12 октября на совместном заседании коллегий прокуратуры региона и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры обсудили вопросы экологии и обращения с отходами. Одной из наиболее острых проблем признали увеличение объема отходов производства и потребления при низком уровне их утилизации. Только в Волгограде насчитали 376 несанкционированных свалок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Так, во время инвентаризации, которую совместно провели прокуратура и мэрия, в Волгограде обнаружили 376 несанкционированных свалок, на которых свалено более 217 тысяч кубометров отходов. В течение года в городе ликвидировали 94 свалки на 27 тысяч кубов, 9 из них расчистили после представлений прокуратуры. Также среди выявленных нарушений - необорудованные контейнерные площадки и их недостаток в целом, неправомерное начисление платы и несвоевременный вывоз мусора.

Кроме того, в 2021 году предприятия региона выбросили в атмосферу 222,5 тысячи тонн загрязняющих веществ. При этом растет количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.