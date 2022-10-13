Депутаты Волгоградской облдумы решили оставить себе старую мебель

Фото: Волгоградская областная дума

Волгоградская областная дума решила отказаться от покупки новой мебели за 1,8 миллиона рублей. Закупка была отменена, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Что стало причиной отмены торгов, неизвестно.

Аукцион был объявлен 6 октября. Для депутатов планировалось закупить более 30 наименований мебели, в их числе тумбы, шкафы, столы, кресла. Самой дорогой позицией был стол в зал заседаний, на него были готовы потрать из регионального бюджета 193 тысячи рублей. Еще планировалось купить стол для переговоров за 119 тысяч рублей.

Теперь же депутатам придется работать за старой мебелью. Хотя ей не так уж много лет. Региональный парламент обновлял мебель в 2019 и 2021 годах.

Накануне председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин призвал парламентариев вести себя скромнее во время специальной военной операции. Он отметил, что депутатам стоит аккуратно вести себя в социальных сетях, ведь далеко не все люди живут богато.