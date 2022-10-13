СК предъявил обвинение волгоградцу за убийство 14-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волгоградской области продолжают раскрывать преступление прошлых лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, им удалось найти убийцу, который скрывался от правосудия целых четырнадцать лет. 46-летний мужчина совершил преступление еще в 2008 году.

В марте в одной из квартир в доме на улице Канатчиков обнаружили тело 49-летнего жильца. Над мужчиной зверски расправились с помощью ножа. Но тогда не было достаточно улик, чтобы выйти на след преступника.

- В текущем году в ходе проведения дополнительной дактилоскопической экспертизы установлено, что следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14 лет назад, принадлежат установленному фигуранту., - сообщили в следкоме.

Сам злоумышленник признался в содеянном. СК предъявил обвинение по статье 105 УК РФ. Фигуранта знакомят с материалами дела.