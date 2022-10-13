Под Волгоградом мобилизованных проводили на подготовку

Резервисты из Калачевского района отправились на подготовку.

Трогательные кадры проводов мобилизованных мужчин из Городищенского района Волгоградской области попали на видео. Десятки волгоградцев, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на защиту Родину, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе муниципальной администрации. Родные и близкие помахали вслед уезжающему автобусу.

Напомним, в Волгоградской области, как по всей стране, с 21 сентября начался призыв резервистов для участия в спецоперации на Украине. В нашем регионе военные проходят тщательную подготовку, учения по тактической медицине. На полигоне для них созданы все условия. Отметим, что все мобилизованных волгоградцы получат по 100 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.