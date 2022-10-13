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Политика13 октября 2022 12:47

Под Волгоградом мобилизованных проводили на подготовку

Резервисты из Городищенского района отправились в учебный центр Минобороны
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Резервисты из Калачевского района отправились на подготовку.

Резервисты из Калачевского района отправились на подготовку.

Трогательные кадры проводов мобилизованных мужчин из Городищенского района Волгоградской области попали на видео. Десятки волгоградцев, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на защиту Родину, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе муниципальной администрации. Родные и близкие помахали вслед уезжающему автобусу.

Напомним, в Волгоградской области, как по всей стране, с 21 сентября начался призыв резервистов для участия в спецоперации на Украине. В нашем регионе военные проходят тщательную подготовку, учения по тактической медицине. На полигоне для них созданы все условия. Отметим, что все мобилизованных волгоградцы получат по 100 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.