«Ситиматик-Волгоград» провел серию экоуроков для школьников и студентов в рамках Российской экологической недели

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» провел серию экоуроков для школьников и студентов областного центра в рамках Российской экологической недели. Участниками эконедели с регоператором стали ученики школы 96 Дзержинского района Волгограда, первокурсники Волгоградского техникума водного транспорта, а также будущие экологи из Волгоградского государственного аграрного университета. Все занятия прошли на площадке собственного корпоративного Центра экологического образования и просвещения (ЦЭОП) регоператора, а темой стала «Система обращения с отходами в Волгоградской области и раздельное накопление отходов».

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В ходе встреч ребятам рассказали о взаимодействии человека с окружающей средой в целом, о потреблении и сокращении природных ресурсов, а значит, и о постоянно растущем количестве отходов и необходимости их сокращения за счет осознанного потребления, экопривычек, а также вторичной переработки. На примере экспозиций витрин ЦЭОП участники узнали о принципах экономики замкнутого цикла, об особенностях утилизации и повторного использования «полезных» отходов. Была представлена собственная сортировочная линия регионального оператора с отбором полезных фракций для последующей их передачи на переработку и экопункт «Вторматик» по приему от населения вторсырья за вознаграждение, с работой которого можно познакомиться на сайте и в телеграм-канале. Всем были вручены буклеты с подробной информацией об экопункте и ценами на принимаемое вторсырье. Также в ходе экоуроков представители регионального оператора подробно разъяснили о внедряемой в Волгограде двухконтейнерной системе сбора отходов с разделением их на сухие и смешанные.

В конце каждого урока была проведена интерактивная викторина, которая помогла закрепить полученные знания, а студенты из аграрного университета выказали пожелание пройти практику на базе предприятия.

Отметим, что экологические уроки в школах региональный оператор начал проводить с 2020 года при поддержке муниципалитета. Разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте компании 34.citymatic.ru. «Ситиматик-Волгоград» приветствует их самостоятельное использование, а также готов оказать помощь в проведении экоуроков. Для этого необходимо оставить заявку на главной страничке сайта компании.