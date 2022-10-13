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Общество13 октября 2022 10:15

В Волгограде пенсионер выиграл миллион рублей в лотерею

Мужчина планирует порадовать близких и отвезти жену в санаторий
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: "Столото"

Фото: "Столото"

Житель Волгограда Александр Денисов выиграл в лотерею 1 миллион рублей. Счастливый победитель планирует потратить деньги на семью. У волгоградца супруга, двое сыновей и четверо внуков. Как признался Александр, он давно мечтал свозить жену в санаторий и теперь у него появилась такая возможность.

По словам волгоградца, билеты он покупает регулярно, называет это своим увлечением. Однако к выбору подходит избирательно. Вот и билет лотереи «Золотая подкова» приобрел не случайно.

- Выбираю те билеты, в игровых полях которых есть счастливая дата - число моего дня рождения. Родился я 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина! — отметил Александр Денисов.