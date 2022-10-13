Волгоградцев из аварийного жилья раньше срока переселят в новые 369 квартир

Более 360 квартир подготовили для переселенцев из аварийного жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Волгограда получит очередную партию новых квартир от застройщиков, которые предназначены для переселенцев из аварийного жилья. 369 квартир будут готовы встречать своих хозяев раньше установленных графиков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, недвижимость предназначена для жильцов аварийных домов, которых планировалось переселить в 2023 году.

- Застройщик уведомил муниципалитет о готовности передать 246 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 36 трехкомнатных и 30 четырехкомнатных квартир в новостройках ЖК «Колизей» в ближайшие месяцы – ранее установленного контрактом срока, - отметили в мэрии.

Площадь квартир составляет от 27 до 85,3 квадратных метров. В них переедут жильцы аварийных домов, которые находятся на улицах 2-ой Штурманской, Сулеймана Стальского, в поселке Саши Чекалина и других. Жилплощадь передается с выполненной чистовой отделкой, кухонными плитами и установленной сантехникой. Перед приемкой чиновники оценивают качество квартир. После оформления документов передача жилья начнется уже в этом году.

- По действующему порядку владельцам жилых помещений в аварийных домах квартиры передаются в собственность, с теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключаются новые договоры, - добавили в администрации города.