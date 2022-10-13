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Общество13 октября 2022 8:59

Волгоградцы вслед за петербуржцами поддержали идею отмены новогодних гуляний

Каждый второй житель города считает, что массовые праздники сейчас неуместны
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Каждый второй житель города считает, что массовые мероприятия сейчас неуместны

Каждый второй житель города считает, что массовые мероприятия сейчас неуместны

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда вслед за петербуржцами подхватили инициативу отменить предстоящие праздничные новогодние мероприятия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали эксперты популярного сервиса Superjob.

По результатам опроса, который проходит с 10 по 12 октября, каждый второй волгоградец поддержал такую идею. Люди считают, что в период проведения спецоперации массовые городские гуляния ни к чему. Можно поставить елку, украсить город, чтобы создать праздничную атмосферу, но обойтись без десятка мероприятий.

Среди опрошенных за отмену новогодних гуляний выступили 61% женщин и 43% мужчин. Среди них идею поддержали 51% волгоградцев старше 45 лет и 40% людей до 34 лет.

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