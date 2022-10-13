Волгоградцы вслед за петербуржцами поддержали идею отмены новогодних гуляний

Каждый второй житель города считает, что массовые мероприятия сейчас неуместны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда вслед за петербуржцами подхватили инициативу отменить предстоящие праздничные новогодние мероприятия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали эксперты популярного сервиса Superjob.

По результатам опроса, который проходит с 10 по 12 октября, каждый второй волгоградец поддержал такую идею. Люди считают, что в период проведения спецоперации массовые городские гуляния ни к чему. Можно поставить елку, украсить город, чтобы создать праздничную атмосферу, но обойтись без десятка мероприятий.

Среди опрошенных за отмену новогодних гуляний выступили 61% женщин и 43% мужчин. Среди них идею поддержали 51% волгоградцев старше 45 лет и 40% людей до 34 лет.

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