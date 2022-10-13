Мобилизованным волгоградцам 100 тысяч рублей перечислят по спискам воинских частей

Воинские части должны подать списки мобилизованных в комитет соцзащиты Фото: Юлия Данильченко

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области подготовил проект приказа, регламентирующего порядок получения мобилизованными гражданами единовременной выплаты в 100 тысяч рублей. Волгоградцам не придется обращаться в отделения соцзащиты с заявлениями. Деньги будут перечислены автоматически по спискам, сформированным воинскими частями на основании выписки из приказа о зачислении мобилизованных волгоградцев в состав воинской части. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект документа.

После передачи списков в региональный комитет соцзащиты, деньги призванным из запаса жителям Волгоградской области будут переведены на лицевые счета, открытых в российских банках, в течение пяти рабочих дней. Если у комитета будет недостаточно средств для единовременной выплаты, то она будет произведена в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет комитета социальной защиты населения.

По 100 тысяч рублей мобилизованным волгоградцам комитет соцзащиты переведет за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области согласно постановлению губернатора. Днем ранее предложение Андрея Бочарова о единовременной одобрили депутаты регионального парламента. Также сбыли утверждены льготы для семей призванных из запаса граждан.