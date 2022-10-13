В Волгоградской области стали строить больше жилья

В Волгограде строят новые микрорайоны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области растут объемы жилищного строительства. За 9 месяцев 2022 года в регионе ввели в эксплуатацию 555,7 квадратных метра жилой недвижимости, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом на индивидуальные дома приходится большая часть возведенных объектов. Частники построили более 400 тысяч «квадратов», прирост в этом секторе составил 49%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете строительства.

Всего с начала года в Волгоградской области сдали 56 многоквартирных домов общей площадью 152,6 тысячи квадратных метров. В стадии строительства еще 201 многоэтажка общей площадью более 1,3 миллиона «квадратов». Всего в 2022-м в регионе планируют ввести в строй порядка 800 тысяч квадратных метров жилья.

Много строят в Среднеахтубинском районе – на него приходится 71,9 тысячи «квадратов» новой недвижимости, в Волжском ввели в эксплуатацию 57,9 тысячи квадратных метров жилья. Больше всего новостроек в областном центре. В Волгограде в этом году сдали 247,9 тысячи «квадратов» жилья. При этом благодаря программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» в городе растут новые микрорайоны.

На 3,4 миллиарда рублей федеральной субсидии в регионе построили школу на 800 мест, 4 детсада, рассчитанных на 880 малышей, и 10 новых автодорог общей протяженностью 9,2 километра. С 2022 по 2024 годы по программе «Стимул» область получит еще 2,6 миллиарда рублей на строительство 13 объектов инфраструктуры в семи жилых комплексах Волгограда. Это позволит построить в новых микрорайонах еще 480 тысяч «квадратов» жилья.