В Волжском молодой парень угнал «шестерку», чтобы продать на запчасти

Волжанину грозит до 5 лет колонии за угон машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волжского возбудила уголовное дело на 19-летнего автоугонщика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в бывшем судимый волжанин присмотрел припаркованную у дома ан улице Мира «шестерку», выдавил стекло и уехал. 48-летний владелец написал заявление в правоохранительные органы. Спустя некоторое время стражи порядка заметили разыскиваемый транспорт на парковке одного из торговых центров города-спутника. Внутри находился подозреваемый.

- Лодочный мотор «Тохатсу», который находился в салоне, молодой человек выбросил, а похищенный автомобиль планировал разобрать на автозапчасти, чтобы потом их продать, - пояснили в полиции.

Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Кража». Машину вернули владельцу.