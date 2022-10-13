Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 7:43

В Волгограде разыскивают водителя, который сбил ребенка на «зебре»

Два пешехода попали под колеса авто на городских дорогах 12 октября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Оба пешехода в больнице.

Оба пешехода в больнице.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде полиция разыскивает водителя иномарки, который вечером 12 октября сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Красноармейском районе и скрылся с места ДТП, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По предварительным данным, ДТП случилось на малом проспекте Героев Сталинграда в половине восьмого вечера. 12-летняя школьница, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив 50-го дома, попала под колеса «Ниссана». Водитель автомобиля не остановился, чтобы помочь пострадавшей и уехал с места происшествия. Девочка сейчас в больнице, личность водителя выясняет полиция.

Еще один пешеход накануне попал под машину в центре Волгограда. В начале восьмого вечера на улице Володарского 27-летний водитель «Хонды» сбил 24-летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода с места ДТП также увезли в больницу.