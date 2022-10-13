Под Волгоградом мобилизованных учат спасать раненых с поля боя

Фото: пресс-служба ЮВО.

В одном из учебных центров Минобороны на территории Волгоградской области продолжается подготовка мобилизованных мужчин к участию в СВО. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, среди прочего военные проходят занятия по тактической медицине. Их учат правильно оказывать первую помощь и спасать раненых с поля боя. Для обучения используют как условно пострадавшего бойца, так и специальные манекены.

- Личный состав освоил применение табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощь при ранениях различной степени тяжести, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии, - отметили в пресс-службе ЮВО.

После оказания помощи раненого бойца нужно эвакуировать в безопасное место. Разыграли разные сценарии – эвакуацию из танка, окопа, артиллерийской позиции. Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября.