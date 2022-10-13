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Происшествия13 октября 2022 6:34

Представлявшегося сотрудником ФСБ мужчину осудили за мошенничество под Волгоградом

Аферист проведет год в колонии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчину задержали с поличным.

Мужчину задержали с поличным.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Краснослободский райсуд признал виновным в мошенничестве 38-летнего мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ и обещал устроить поступление в ведомственные вузы. Афериста приговорили к году в колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

Ранее не раз судимого мужчину в 2022 году задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ России и ОРЧ СБ ГУ МВД. Мужчина пообещал жительнице Волгоградской области помочь с переводом ее сына в вуз ФСБ России. Взяли мошенника при передаче 150 тысяч рублей – части причитавшегося ему за содействие «гонорара».

Приговор в силу еще не вступил.