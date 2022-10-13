Волгоградский комик Андрей Бебуришвили станет новым ведущим хейт-шоу «Прожарка»

Волгоградец Андрей Бебуришвили - новый ведущий шоу "Прожарка". Фото: ТНТ.

Волгоградский комик Андрей Бебуришвили в новом сезоне станет новым ведущим хейт-шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4. Резидент «Comedy Club» заменит Илью Соболева. Волгоградец в шоу будет не только представлять гостей, но и прожаривать своими дерзкими шутками. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ТНТ. Записи программы проходят в павильоне «Мосфильма».

- Я прекрасно ощущаю себя в роли ведущего, я будто был рождён для этого. Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой, - рассказал Андрей Бебуришвили.

В первом выпуске 17 октября гостем «Прожарки» станет популярный стендапер, кстати, тоже уроженец Волгограда Иван Абрамов. Его будут высмеивать шесть комиков, в том числе Азамат Мусагалиев. Через неделю, 24 октября, Андрей Бебуришвили с командой прожарщиков в дерзкой манере будут шутить над резидентом «Comedy Club» Демисом Карибидисом.