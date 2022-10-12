Власти потратят 24 млн на изучение ровности дорог в Волгоградской области

Волгоградские дороги стали ровнее, но пока не везде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На официальном сайте госзакупок появилось два лота от Волгоградавтодора, каждый на 12 миллионов. За эти деньги местные власти решили обследовать дороги общего пользования в нескольких районах Волгоградской области на предмет ровности и наличия дефектов. Подрядчик должен будет вооружиться специальными автоматизированными измерительными приборами и отправиться на диагностику дорог в Алексеевском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Камышинском, Киквидзенском, Котовском, Клетском, Кумылжинском, Михайловском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Руднянском, Серафимовичском, Суровикинском, Урюпинском муниципальных районах Волгоградской области. Оценивать продольную ровность и фиксировать дефекты проезжей части просят только на дорогах регионального и межмуниципального значения. Кроме тех, где грунтовое покрытие.

По итогу подрядчик должен будет предоставить Волгоградавтодору отчет: сколько километров автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям. При этом все работы должны быть сделаны за 2 недели с момента подписания контракта. Заявки принимают до 20 октября.