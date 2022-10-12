В Волгоградской области проект обхода Нового Рогачика сделают за 92 млн рублей

Новый участок обхода Нового Рогачика будет 4-полосным Фото: Эдуард Пальгунов

Упрдор Москва – Волгоград проводит электронный аукцион для определения подрядчика, который подготовит проектную документацию обхода поселка Новый Рогачик в Волгоградской области. Начальная цена торгов составляет 91 миллион 897 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. За эти деньги предстоит сделать проект строительства нового участка трассы А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Его протяженность составит 17 километров.

Победителю торгов будет необходимо подготовить проект трассы А-260 на участке с 24 по 41 км, который проходит по Новому Рогачику в Городищенском районе. Обход поселка должен быть 4-полосным, на нем должны сделать две транспортные развязки, три моста, освещение. Скорость движения автомобилей на дороге должна составить 120 км/ч. В проекте необходимо предусмотреть возможность выделения отдельных этапов строительства с обоснованными расчетами.

Источником финансирования разработки проектной документации будет являться федеральный бюджет. Заявки для участия в торгах принимаются до 28 октября. После подписания контракта с победителем аукциона, проектная документация обхода Нового Рогачика должна быть готова в течение 1,5 лет – до 25 февраля 2024 года.

Напомним, строительство нового участка трассы А-260 на прошлой неделе обсуждалось во время открытия обхода поселка Максима Горького.