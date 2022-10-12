Волгоград стал одним из худших городов для карьеры в стране

Большинство волгоградцев не видят карьерных перспектив. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоград в 2022 году стал одним из худших городов для построения карьеры в России. Лишь 11% жителей считают родной город перспективным для работы, в 2014-м таких было 20%. Хуже дела только в Омске. При этом оценки карьерных перспектив в родном городе за последний год снизились почти во всех мегаполисах. Такие результаты опроса в 37 городах с населением более 500 тысяч человек приводит сервис SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде лишь 11% представителей экономически активного населения считают свой город лучшим для карьеры. Не видят перспектив 72% опрошенных, 17% затруднились с ответом. При этом карьерные ожидания у волгоградцев снизились на протяжении последних восьми лет почти вдвое. Сложно построить карьеру и в соседней Астрахани (12%).

Лучшими городами для карьеры стали Москва (66%), Санкт-Петербург (56%) и Казань (43%). В пятерке также Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%).