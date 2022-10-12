Волгоградцы перечислили в фонд поддержки участников СВО 386 млн рублей

На деньги фонда приобрелись спецодежда, амуниция, предметы быта Фото: Юлия Данильченко

Региональные власти озвучили сумму, которая поступила в фонд поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Жители Волгоградской области перечислили 386 миллионов рублей. Такие данные по состоянию на 12 октября озвучил председатель наблюдательного совета фонда – зампредседателя облдумы Сергей Булгаков на встрече с советом по развитию промышленности и представителями отраслевых советов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональной администрации.

Из перечисленных средств часть уже была потрачена. По заявкам военных была закуплена партия грузов на 179,4 миллиона рублей. Две трети от этой суммы были потрачены на приобретение специальной одежды, боевой амуниции и техники. Также были закуплены для участников СВО предметы быта и другие необходимые вещи и предметы.

Инфографика: Администрация Волгоградской области

Напомним, в Волгоградской области фонд поддержки участников специальной военной операции начал работать 19 сентября. Для его функционирования был собран наблюдательный совет, в который вошли депутаты и общественники.