Полиция Волгограда задержала помогавшего обкрадывать пенсионеров курьера

Мошенники заработали 3,5 млн. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 24-летнего пособника мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, парень через интернет нашел вакансию курьера, в обязанности которого входило забирать деньги у обманутых пенсионеров. Сообщники действовали по известной схеме: звонили наивным старикам, пугали их тем, что их родственники якобы попали в ДТП и требовали деньги.

- По данным следствия, десятки пожилых людей отдали пособнику аферистов свыше 3,5 млн рублей. Деньги он впоследствии переводил на счета своих работодателей, оставляя себе небольшое вознаграждение, - сообщили в полиции.

В настоящий момент стражи порядка расследуют уголовное дело. Молодой человек в ближайшее время может оказаться под стражей – об этом будут ходатайствовать следователи.