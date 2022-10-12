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Общество12 октября 2022 13:50

В Волгоградской области прогнозируют заморозки до -4 градусов

Ниже ноля температура воздуха упадет в ближайшие три дня
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области в ближайшие дни будут заморозки

В Волгоградской области в ближайшие дни будут заморозки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область пришли заморозки. В ближайшие дни температура воздуха упадет до -4 градусов. Ниже ноля столбики термометров будут показывать 14 и 15 октября. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

В ближайшие сутки, 13 октября, по области будут небольшие дожди, в Волгограде без осадков. Северо-западный ветер подует с порывами до 11-14 м/с. В районах региона в ночь на четверг +5...+10º, при прояснении 0...+5º; днем +10...+15º. В областном центре ближайшей ночью +5...+7º, днем +13...+15º.

14 октября по Волгоградской области местами небольшие дожди и туман. Ночью будет +3...+8º, в северной части при прояснении -2...+3º, днем +9...+14º. В Волгограде в пятницу +4...+6º, днем +10...+12º.

Еще ниже температура опустится в субботу ночью, по региону будет +1...+6º, местами -4...+1º, в Волгограде +3...+5º.